Мысли робота-художника в клипе «Yeah I Know» от инди-рокеров The 1975

Главная героиня видео — человекоподобный робот Ai-Da с искусственным интеллектом, первый в мире робот-художник, как заявляют ее создатели. Обычно она рисует портреты людей, но на этот раз ей поручили изобразить цветными карандашами собственное мышление. Кроме того, Ai-Da написала поэму в ответ на текст «Yeah I Know».

Альбом «Notes on a Conditional Form» вышел в мае, хотя его собирались выпустить еще в феврале («Афиша Daily» объяснила ранее, почему его стоит послушать). Ранее музыканты выпустили еще несколько синглов с пластинки: «Frail State of Mind», «The 1975» (вы можете послушать их здесь) и «If You’re Too Shy (Let Me Know)», а накануне — лайв-версию композиции «People» для YouTube Session и видео к синглу «Guys».

На днях The 1975 также выпустили сразу несколько клипов, например, на днях вышли «Don’t Worry» и «Shiny Collarbone». Музыканты не просто так зачастили с новыми видео — это часть одного большого онлайн-проекта, в рамках которого 15 художников предложили идеи для клипов на треки с альбома «Notes on a Conditional Form».