Инди-рокеры The 1975 выпустили северокорейское видео «Shiny Collarbone»

Британские инди-рокеры The 1975 выпусти визуалайзер к треку «Shiny Collarbone» со своего последнего на данный момент альбома «Notes on a Conditional Form».
Видео представляет собой съемку грандиозного фестиваля «Ариран», который регулярно проводят в Северной Корее. Суть фестиваля — единство людей, а визуалайзер, снятый художником и режиссером Фредериком Пакстоном, должен продемонстрировать, что даже после стольких лет репрессий люди продолжают оставаться людьми.
«Здесь есть сила, есть значимость, но под этим скрывается эйфория. И это только отрывок моего короткого знакомства с Северной Кореей. Вы можете любым способом подчинить человека любым вида контроля, боли и страданий, но всегда есть человеческая реальность — ребенок остается ребенком, а кто‑то улыбается в душе», — объяснил свою задумку Пакстон.
Альбом «Notes on a Conditional Form» вышел в мае, хотя его собирались выпустить еще в феврале. Ранее музыканты выпустили еще несколько синглов с пластинки: «Frail State of Mind» и «The 1975» (вы можете послушать их здесь) и «If You’re Too Shy (Let Me Know)», а накануне — лайв-версию композиции «People» для YouTube Session и видео к синглу «Guys».