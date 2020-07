The 1975 выпустила CGI-клип на песню «Don’t worry»

Британская инди-рок-группа The 1975 выпустила клип на песню «Don’t worry» с недавно вышедшего альбома «Notes on a Conditional Form».

Фортепианная баллада стала одним из 23 треков, представленных на пластинке, за которую NME назвала The 1975 группой «без каких‑либо звуковых границ».

Альбом собирались выпустить еще в феврале, но его пришлось перенести — сначала на апрель, потом на конец мая. Ранее музыканты выпустили еще несколько синглов с пластинки: «Frail State of Mind» и «The 1975» (вы можете послушать их здесь) и «If You’re Too Shy (Let Me Know)», а также лайв-версию композиции «People» для YouTube Session и видео к синглу «Guys».