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The 1975 выпустила CGI-клип на песню «Don’t worry»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:08

Британская инди-рок-группа The 1975 выпустила клип на песню «Don’t worry» с недавно вышедшего альбома «Notes on a Conditional Form».

CGI-видео представляет нам героиню, которая встречает в пустынном воображаемом городе танцующего человека и наблюдает за ним через окно дома. Клип выполнен в теплых тонах, подчеркивающих настроение лирической композиции «Don’t worry».

Фортепианная баллада стала одним из 23 треков, представленных на пластинке, за которую NME назвала The 1975 группой «без каких‑либо звуковых границ».

Альбом собирались выпустить еще в феврале, но его пришлось перенести — сначала на апрель, потом на конец мая. Ранее музыканты выпустили еще несколько синглов с пластинки: «Frail State of Mind» и «The 1975» (вы можете послушать их здесь) и «If You’re Too Shy (Let Me Know)», а также лайв-версию композиции «People» для YouTube Session и видео к синглу «Guys».

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