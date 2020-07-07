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В Школе культурологии ВШЭ рассказали о давлении со стороны руководства. Несколько человек уволились

Семён Гудошников
Сегодня в 18:17

Доценты Школы культурологии ВШЭ Илья Кукулин и Мария Майофис решили с 1 сентября уйти из вуза. По словам Кукулина, это произошло после собрания, на котором руководитель школы Виталий Куренной раскритиковал преподавателей, которые навлекают на ВШЭ «крайне негативные эффекты.

Кукулин и Майофис были одними из тех, кто подписывал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова. По мнению Кукулина, именно таких людей Куренной посчитал неблагонадежными.

«В соответствии с уже устоявшейся в течение июня — начала июля практикой реформирования факультета гуманитарных наук, имена увольняемых преподавателей не называются, но, кажется, Виталий Анатольевич сделал все возможное, чтобы мы себя узнали и в этих его фразах, и в его сетованиях на тех преподавателей, которые якобы не хотят работать в команде», — написал Кукулин.

По его словам, на собраниях подразделений факультета гуманитарных наук руководители упоминают сотрудников, которые «навлекают негативные эффекты» или «ведут политическую пропаганду в соцсетях». При этом конкретные имена не называются.

Накануне на заседании Школ культурологии и философии с должности отстранили руководителя бакалаврской программы «Культурология» Ольгу Рогинскую. Как сообщает Doxa, поводом стал пост Рогинской о сокращениях в ВШЭ и интервью студенческому журналу, в качестве причины назвали нарушение внутриуниверситетской этики.

Сейчас в ВШЭ проходит реорганизация школ культурологии и философии: их хотят объединить в одну. Старший преподаватель Школы философии Виктор Горбатов рассказывал Doxa, что на факультете сократят 22 ставки: семь в Школе философии и 15 в Школе культурологии. Коллеги сказали Горбатову, что он также внесен в список «неблагонадежных» сотрудников, которые попадут под сокращения.

Как отмечает Мария Майофис, критерии, по которым будут увольнять преподавателей, им до сих пор неизвестны. В результате реорганизации не останется Школы культурологии в том виде, в каком она существовала в последние годы, а сама реформа проводится без консультаций с преподавателями, заявила она. Еще одна сотрудница ВШЭ — Александра Архипова — называет происходящее в школе «чисткой».

Ранее руководство ВШЭ опровергло планы по увольнению оппозиционных преподавателей. Директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров заявил, что вуз не ведет «никаких черных списков», а сотрудников трудоустраивают на конкурсной основе.

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