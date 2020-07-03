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Doxa: из Высшей школы экономики уволят оппозиционных преподавателей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

В Высшей школе экономики планируются сокращения. Вуз собирается урезать ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук, пишет студенческое издание Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.

По словам Горбатова, на факультете сократят 22 ставки: семь в Школе философии и 15 в Школе культурологии. Это связано с объединением двух школ. Часть преподавателей, по сообщению Doxa, заново трудоустроят, а некоторых сократят.

По информации Горбатова, в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение, вошли оппозиционно настроенные преподаватели. Среди них — те, кто подписывал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова.

В ВШЭ слова преподавателя пока никак не прокомментировали.

В январе 2020 года руководство ВШЭ запретило преподавателям и студентам упоминать о связях с вузом при обсуждении политических и иных резонансных тем, а также делать публичные заявления и подписывать открытые письма.

В декабре 2019 года журнал Doxa лишили статуса студенческой организации.

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