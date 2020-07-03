В ВШЭ опровергли планы по увольнению оппозиционных преподавателей

Директор по связям с общественностью Высшей школы экономики Андрей Лавров заявил, что вуз не ведет «никаких черных списков» преподавателей, которых собираются уволить. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова Лаврова.

В следующем году ВШЭ планирует реорганизовать три факультета и создать новые. Студенческий журнал Doxa писал, что на факультете гуманитарных наук из‑за этого сократят 22 ставки: 7 в Школе философии и 15 в Школе культурологии.

По словам старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение, вошли оппозиционно настроенные преподаватели. Среди них — те, кто подписывал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова.

Андрей Лавров утверждает, что «никаких кадровых решений о том, кто войдет в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято». По его словам, преподавателей трудоустраивают на конкурсной основе, а у коллег появится возможность проявить себя, предложить тот или иной проект или инициативу.

В январе 2020 года руководство ВШЭ запретило преподавателям и студентам упоминать о связях с вузом при обсуждении политических и иных резонансных тем, а также делать публичные заявления и подписывать открытые письма. В декабре 2019-го журнал Doxa лишили статуса студенческой организации.