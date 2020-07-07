Холли Берри не будет играть роль персонажа-трансгендера после критики в соцсетях

Актриса Холли Берри отказалась от роли персонажа-трансгендера в новом фильме после массовой критики в социальных сетях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
В начале июля Холли Берри на своей странице в инстаграме рассказала, что работает над образом персонажа-трансгендера, хотя еще не была утверждена на эту роль. При этом актриса не указала, о каком фильме идет речь.
В выходные в социальных сетях началась массовая критика этого решения актрисы, поэтому она приняла решение отказаться от этой роли.
«В выходные у меня была возможность обсудить мою возможную роль трансгендера. Я хотела бы извиниться перед всему за свои высказывания — я являюсь цисгендерной женщиной и теперь понимаю, что не должна рассматривать эту роль. У трансгендерного сообщества должна быть собственная возможность рассказывать свои истории», — заявили актриса.
Отказ Холли Берри сниматься в фильме уже поддержала организация GLAAD, которая защищает права представителей ЛГБТ-сообщества.
Недавно британская писательница Джоан Роулинг подверглась критике после своей серии твитов о трансгендерных людях. Поводом для этого стала реакция Роулинг на статью с портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В ней рассказывается о «гендерных аспектах» пандемии и опасностях, с которыми сталкиваются женщины на карантине. «Те, у кого есть менструации. Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить», — написала Роулинг и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщина».
В итоге Роулинг извинилась перед сообществом и рассказала, как изучала трансгендерность, поддерживала представителей ЛГБТ, а также подвергалась домашнему насилию и сексуальным домогательствам.