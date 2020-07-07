Холли Берри не будет играть роль персонажа-трансгендера после критики в соцсетях

Актриса Холли Берри отказалась от роли персонажа-трансгендера в новом фильме после массовой критики в социальных сетях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В начале июля Холли Берри на своей странице в инстаграме рассказала, что работает над образом персонажа-трансгендера, хотя еще не была утверждена на эту роль. При этом актриса не указала, о каком фильме идет речь.

В выходные в социальных сетях началась массовая критика этого решения актрисы, поэтому она приняла решение отказаться от этой роли.