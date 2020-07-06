Ущерб от аварии в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей и направил требования о добровольном возмещении ущерба компании НТЭК, входящей в «Норникель». Об этом пишет «Интерфакс».

Вред водным объектам, согласно оценке Росприроднадзора, составил 147,46 млрд рублей, а почвам — 738,6 млн рублей. Подобная сумма — около 2,1 млрд долларов по текущему курсу — составляет более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» (4,9 млрд долларов).

В «Норникеле» отметили, что пока не получили документы Росприроднадзора. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин же заявил, что сумма ущерба, которую озвучил Росприроднадзор, соответствует нанесенному вреду.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более 5 млрд долларов», — сказал он.

Ранее генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин обещал устранить последствия разлива нефти в Норильске. Он оценил возможные расходы в 10 млрд рублей. В компании слив технических жидкостей признали грубым экологическим нарушением. Ответственных за инцидент отстранили от работы на фабрике, в компании запустили служебное расследование.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.