Владимир Путин прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве

Владимир Путин прокомментировал радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества — на американском посольстве в Москве. О появлении флага на совещании с президентом рассказал депутат Алексей Пушков.

«Они кое‑что показали по поводу того, кто там работает», — заявил президент России. Он также добавил, что произошедшее «не страшно». «В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности», — добавил Путин.

Он также напомнил, что в России принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо», — заключил президент.

Июнь — месяц ЛГБТ-прайда. В честь этого на посольствах США и Великобритании в Москве появились радужные флаги в поддержку представителей ЛГБТ+ в России. В Госдуме усмотрели в этом жесте попытку повлиять на голосование по Конституции.