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Председатель «Союза женщин России» пожаловалась Владимиру Путину на мороженое «Радуга»

Анастасия Цой
Сегодня в 18:30

Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на мороженое, которое называется «Радуга». Это разноцветный пломбир с изображением радуги на упаковке.

«Рекламируют мороженое, которое называют «Радугой», и так далее. <…> Поэтому это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве (речь о посольстве США в Москве, где повесили радужный флаг. — Прим. ред.)», — сказала Лахова.

Путин ответил, что если логотип действительно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, то это нужно контролировать, но только не агрессивно. По его словам, этим должны заниматься общественные организации, которые разделяют официальную позицию российской власти.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия», которая выпускает мороженое «Радуга», Армен Бениаминов заявил изданию «Подъем», что мороженое ничего не пропагандирует. «Мы считаем, что радуга — это красивое, яркое явление, которое еще в советских мультиках было. То, что ЛГБТ-сообщество себе выбрало этот флаг, это их право или их беда. Могу одно сказать: будет законодательное решение, что не нужно производить, наверное, не будем, но пока нет решения, будем производить. У вермахта на флаге был орел. И что, теперь любое изображение орла считать каким‑то намеком на нацизм?» — сказал он.

Ранее Путин прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве. «Они кое‑что показали по поводу того, кто там работает», — заявил президент России. Он также добавил, что в России нет дискриминации по сексуальной ориентации.

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