В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара

В Москве задержали корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара, а также пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, корреспондентку «Медузы» Кристину Сафонову, журналистов издания «7×7» Соню Крапоткину и Максима Полякова. Всего задержаны не менее 11 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE».
Все они вышли на пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма из‑за того, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» она сказала, что студента Михаила Жлобицкого, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.
«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта», — говорила Прокопьева. Сегодня прокуратура потребовала осудить ее на шесть лет колонии.