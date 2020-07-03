перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» захватили инстаграм издания и потребовали увольнения главреда 21:22
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена 21:04
Teatro Real/YouTube Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции
Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции 20:56
Угроза детям со стороны радужного мороженого, памятник курьерам и другие новости дня 20:35 Дайджест
В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара 20:32
Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий отказался покидать монастырь после лишения сана 20:17
В кафе Prime теперь можно расплатиться взглядом 19:36
Председатель «Союза женщин России» пожаловалась Владимиру Путину на мороженое «Радуга» 18:30
Taras Chernus/Unsplash Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели
Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели 18:10
В Челябинске показали лазерное шоу со свастикой и зигующим Гитлером 17:40
Адвокат заявил, что Михаил Ефремов не признает вину за ДТП. А потом сказал, что его не так поняли Обновлено в 16:53
Владимир Путин прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве 16:42
«Яндекс» вручил вторую научную премию имени Ильи Сегаловича 16:42
Джош Клингхоффер и Фли из Red Hot Chili Peppers выпустили совместный сингл 16:39
Трипинадва/YouTube Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва»
Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва» 16:15
Суд отменил оправдательный приговор мужчине по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью 16:01
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования руководству 15:56
Инди-рокеры Cloud Nothings выпустили неожиданный альбом «The Black Hole Understands» 15:48
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля 15:37
Минздрав: к полноценной жизни страна вернется не раньше следующего февраля 15:04
Отключить рекламу

В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара

Анастасия Цой
Сегодня в 20:32

В Москве задержали корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара, а также пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, корреспондентку «Медузы» Кристину Сафонову, журналистов издания «7×7» Соню Крапоткину и Максима Полякова. Всего задержаны не менее 11 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE».

Все они вышли на пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма из‑за того, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» она сказала, что студента Михаила Жлобицкого, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта», — говорила Прокопьева. Сегодня прокуратура потребовала осудить ее на шесть лет колонии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
фестиваль
EverArt Weekend 2020 (онлайн-трансляция)
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова

Другие материалы по темам

Теги
Эхо Москвы
ФСБ
Генпрокуратура РФ
Люди
Илья Азар
Светлана Прокопьева
Максим Поляков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить