В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара

В Москве задержали корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара, а также пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, корреспондентку «Медузы» Кристину Сафонову, журналистов издания «7×7» Соню Крапоткину и Максима Полякова. Всего задержаны не менее 11 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE».

Все они вышли на пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.