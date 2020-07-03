Прокуратура потребовала осудить на шесть лет колонии журналистку Светлану Прокопьеву

Прокуратура потребовала назначить в качестве наказания для псковской журналистки Светланы Прокопьевой шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма из‑за высказывания в эфире «Эха Москвы». Об этом пишет «Псковская губерния».

Помимо шести лет колонии гособвинение требует запретить Прокопьевой заниматься журналистикой в течение четырех лет.

Уголовное дело против Светланы Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года по мотивам эфира «Эха Москвы», где она сказала, что студента Михаила Жлобицкого, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.

Обвинение Прокопьевой было предъявлено осенью 2019 года. Сразу несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок ее эфира на радиостанции.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта», — говорила ранее журналистка.

Кроме того, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России отправил обращение прокурору Псковской области в поддержку Прокопьевой. В СПЧ ссылаются на заключение Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, которая не выявила оправдания терроризма в словах Прокопьевой. В Совете отмечают, что журналистка говорила «об общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», но в этом нет экстремизма.