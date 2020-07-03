«Почему Шарлот пошел на открытый конфликт с лейблом Sony Music? Как его жизнь изменила песня «Малышка», записанная с Моргенштерном? За что на него недавно напали в деревне под Самарой? Почему он пять лет не общался с братом-близнецом? Из‑за чего он не любит полицию?», — на эти вопросы, обозначенные в описании к видео на ютьюбе, ответил музыкант.

Певец Шарлот стал героем шоу «Вписка». Ведущие Николай Редькин и Василий Трунов приехали в Самару, где познакомились с отцом Эдуарда Шарлота — фанатом The Beatles, а также встретились с МС Сенечкой и Пимпом.

«Мне приказали разместить у себя в соцсетях рекламу. Я сказал, что не буду этого делать. Просто приказали, но они не имеют права. Соответственно, заказ не выполнен, и виноват перед заказчиком Sony Music, а не я», — рассказал Шарлот о конфликте с лейблом. Мы писали про этот конфликт здесь.

В начале июня Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». «Этот альбом моя исповедь, и каждый человек также способен исповедоваться. Каждой из семи песен я подаю примеры, раскрывая тайны глубоких чувств, не прикрывая свои ошибки плотным звуком и дешевым словом», — говорил музыкант.

В прошлом году «Афиша Daily» включила Шарлота в список главных фрешменов 2019-го, а его пластинку «Навечно молодой» — в рейтинг лучших отечественных альбомов года. «Шарлот исполняет едкий минималистичный пиано-поп. Тут вроде бы надо сравнить с Монеточкой, которая примерно с такой же базы начинала восхождение к вершинам поп-музыки, но у Шарлота нет навязчивой инфантильности. При этом слава уровня Монеточки ему может вполне грозить: у него чертовски прилипчивые песни», — считает наш музыкальный редактор Николай Овчинников.