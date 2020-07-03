перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» захватили инстаграм издания и потребовали увольнения главреда 21:22
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена 21:04
Teatro Real/YouTube Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции
Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции 20:56
Угроза детям со стороны радужного мороженого, памятник курьерам и другие новости дня 20:35 Дайджест
В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара 20:32
Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий отказался покидать монастырь после лишения сана 20:17
В кафе Prime теперь можно расплатиться взглядом 19:36
Председатель «Союза женщин России» пожаловалась Владимиру Путину на мороженое «Радуга» 18:30
Taras Chernus/Unsplash Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели
Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели 18:10
В Челябинске показали лазерное шоу со свастикой и зигующим Гитлером 17:40
Адвокат заявил, что Михаил Ефремов не признает вину за ДТП. А потом сказал, что его не так поняли Обновлено в 16:53
Владимир Путин прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве 16:42
«Яндекс» вручил вторую научную премию имени Ильи Сегаловича 16:42
Джош Клингхоффер и Фли из Red Hot Chili Peppers выпустили совместный сингл 16:39
Трипинадва/YouTube Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва»
Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва» 16:15
Суд отменил оправдательный приговор мужчине по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью 16:01
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования руководству 15:56
Инди-рокеры Cloud Nothings выпустили неожиданный альбом «The Black Hole Understands» 15:48
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля 15:37
Минздрав: к полноценной жизни страна вернется не раньше следующего февраля 15:04
Отключить рекламу

Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий отказался покидать монастырь после лишения сана

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:17

Лишенный сана схиигумена духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий отказался покидать обитель. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на ютьюб-канале «Всеволод Могучев».

Cвященник призвал православных встать на защиту монастыря. «Из монастыря я не уйду, из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы — экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла (Гундяева) и его окружение», — сказал отец Сергий.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила священника сана схиигумена «в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов». Отец Сергий собирается обжаловать это решение, которое еще не вступило в полную силу до утверждения его патриархом Кириллом.

На священника наложены санкции из‑за его радикальных высказываний во время публичных проповедей. В частности, отец Сергий назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению руководству и властям. Он проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии.

Из‑за этого Екатеринбургская епархия запретила схиигумену проповедовать, а Центр по противодействую экстремизму обвинил священника в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
фестиваль
EverArt Weekend 2020 (онлайн-трансляция)
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
Люди
Патриарх Кирилл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить