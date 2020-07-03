Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий отказался покидать монастырь после лишения сана

Лишенный сана схиигумена духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий отказался покидать обитель. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на ютьюб-канале «Всеволод Могучев».

Cвященник призвал православных встать на защиту монастыря. «Из монастыря я не уйду, из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы — экуменистов и еретиков, патриарха Кирилла (Гундяева) и его окружение», — сказал отец Сергий.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила священника сана схиигумена «в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов». Отец Сергий собирается обжаловать это решение, которое еще не вступило в полную силу до утверждения его патриархом Кириллом.

На священника наложены санкции из‑за его радикальных высказываний во время публичных проповедей. В частности, отец Сергий назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению руководству и властям. Он проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии.

Из‑за этого Екатеринбургская епархия запретила схиигумену проповедовать, а Центр по противодействую экстремизму обвинил священника в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.