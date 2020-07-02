Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

Кремль потребовал расследовать нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал Песков.

30 июня полицейский Денис Дмитриев избил корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который приехал на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту диагностировали перелом плечевой кости, ему сделали операцию.

В МВД отрицают, что полицейский напал на Френкеля. Там заявили, что сотрудник «в установленном законом порядке» удалил журналиста с участка, потому что тот якобы мешал работе комиссии.

По словам журналиста, с полицейским были «какие‑то очень подозрительные наблюдатели». Одним из них оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов — он наступил на ногу журналиста, когда тот лежал на полу, и потянул за поврежденную руку. Позже он заявил, что Френкель упал и травмировал себя сам.

Вчера губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение так: «ногие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые. Бывает».

Вчера же адвокаты Френкеля подали заявление в Следственный комитет, потребовав возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила обратить внимание на инцидент руководителя СК Александра Бастрыкина. До сих пор ведомство не предприняло никаких действий.