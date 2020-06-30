Полицейский напал на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке. Теперь ему нужна операция

В Петербурге на избирательном участке, где проходит голосование по поправкам в Конституцию, напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Он приехал на участок из‑за сообщений о нарушениях, сообщает сама «Медиазона».

«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — сообщил Френкель. Позже врачи подтвердили, что у журналиста перелом руки.

Френкель добавил, что с полицейским были «какие‑то очень подозрительные наблюдатели». Один из этих наблюдателей — бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов —наступил ему на ногу, когда он лежал на полу, и потянул за поврежденную руку. Позже в разговоре с другим журналистом «Медиазоны» Абрамов заявил, что Френкель упал и повредил руку сам.