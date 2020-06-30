Полицейский напал на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке. Теперь ему нужна операция

Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю понадобится операция. У него диагностировали перелом плечевой кости, после нападения на него полицейского на избирательном участке.
«У меня перелом средней плечевой кости, что‑то такое. И мне сегодня, сейчас будут делать операцию. До понедельника я в больнице. Прогноз вроде нормальный. Восстановление руки до восьми недель. Сейчас у меня с пальцами все нормально, но есть опасность, что может быть потеря чувствительности на какое‑то время. То есть, нужно будет восстанавливать руку», — рассказал он «Медиазоне».
В МВД факт нападения на Френкеля отрицают. Там заявили, что полицейские «в установленном законом порядке» удалили журналиста с участка, и никаких жалоб на действия правоохранителей не поступало. По мнению председателя УИК, журналист препятствовал работе комиссии.
В Петербурге на избирательном участке, где проходит голосование по поправкам в Конституцию, напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Он приехал на участок из‑за сообщений о нарушениях, сообщает сама «Медиазона».
«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — сообщил Френкель. Позже врачи подтвердили, что у журналиста перелом руки.
Френкель добавил, что с полицейским были «какие‑то очень подозрительные наблюдатели». Один из этих наблюдателей — бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов —наступил ему на ногу, когда он лежал на полу, и потянул за поврежденную руку. Позже в разговоре с другим журналистом «Медиазоны» Абрамов заявил, что Френкель упал и повредил руку сам.