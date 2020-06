От коронавируса в мире умерли более 500 тысяч человек

От коронавирусной инфекции нового типа во всем мире погибли более 500 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболевания COVID-19 в реальном времени.

При этом общее количество заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в течение 2020 года составило более 10,1 млн человек. Из них 5,14 млн человек — вылечились.

Лидером по количеству смертей от COVID-19 является США — 126 тыс. погибших, на втором месте — Бразилия и 58 тыс. смертей, на третьем — Великобритания и 44 тыс. погибших от коронавируса.

В России от COVID-19 погибли около 9 тыс. человек, страна занимает третье место по количеству инфицированных — более 630 тыс. человек. При этом в Великобритании приходится 44 тыс. смертей на 312 тыс. заболевших COVID-19.

В мае издания Financial Times и The New York Times выпустили материалы, в которых делалось предположение о занижении смертности от COVID-19 в России. Российский МИД раскритиковал статьи и потребовал опубликовать опровержения.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что низкое количество смертей в России от COVID-19 можно объяснить «эффективной системой здравоохранения».

При этом различные российские ведомства по-разному ведут учет смертности от коронавируса в России. Недавно отчет Росстата показал, что от коронавирусной инфекции в Петербурге в апреле умерли 200 человек — в шесть раз больше, чем сообщалось официально.