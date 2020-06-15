В Петербурге от коронавируса умерли в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее

От коронавирусной инфекции в Петербурге в апреле умерли 200 человек. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на обновленную статистику Росстата по пандемии.

Ранее сообщалось о 31 смерти в апреле, связанной с COVID-19. Это в 6,5 раз меньше, чем цифры, раскрытые в обновленной статистике. Новые данные выводят Петербург в лидеры по смертности от коронавируса в России — 4,7% заболевших умерли, в то время как в Москве от COVID-19 скончались 2,1% пациентов.

Если считать общую летальность, включая пациентов с коронавирусом, у которых вирус «не оказал влияния на другие болезни» и не стал непосредственной причиной смерти, то показатель в Петербурге окажется еще выше — 7,5%. В Москве общая летальность пациентов с COVID-19 составила 2,8%, в среднем по стране — 2,4%.

Повышенная летальность в Петербурге, как пишут «Открытые медиа», может быть связана с отсутствием жестких мер по самоизоляции в городе и с недорегистрацией числа заболевших.

Всего в России, по данным Росстата, в апреле 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 2095 человек. Это в 1,8 раза больше, чем данные, приведенные на сайте стопкоронавирус.рф и в отчетах Роспотребнадзора, которые указывают на 1145 смертей.