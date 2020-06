Дмитрий Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения.

«Вы никогда не задумывались, что, возможно, российская система здравоохранения более эффективна, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — ответил о на вопрос о том, почему статистика смертности в России выглядит заниженной по сравнению с другими странами.

Песков добавил, что такая статистика получается из‑за того, что в стране делают много тестов на коронавирус и таким образом выявляют больше случаев заражения. Также он отметил, что Владимира Путина больше заботит то, как пандемия повлияет на российскую экономику, чем его собственный рейтинг.

В России, по официальным данным, на 485 тыс. выявленных случаев коронавируса приходится более 6000 смертей. К примеру, в Великобритании на 290 тыс. случаев — 40 тыс. смертей.

В мае издания Financial Times и The New York Times выпустили материалы, в которых делалось предположение о занижении смертности от COVID-19 в России. Российский МИД раскритиковал статьи и потребовал опубликовать опровержения.

Аналитик Борис Овчинников объяснил, почему статистика по коронавирусу в России, скорее всего, фальсифицируется на федеральном и региональном уровнях. Он заметил, что за 25 дней число выявленных случаев COVID-19 четыре раза заканчивалось на 99. Вероятность такого совпадения крайне низкая — 0,011%.

Ранее издание «Медиазона» выпустило исследование о том, почему доля умерших российских медиков с COVID-19 в 16 раз выше, чем в других странах. Среди причин, которые повлияли на столь высокий уровень смертности, журналисты называют возможное занижение данных о смертности от COVID-19 и нехватку средств защиты, сопряженную с плохой организацией работы.