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Британский актер Иэн Маккеллен поддержал Кирилла Серебренникова

Анастасия Цой
Сегодня в 11:40

Британский актер Иэн Маккеллен, наиболее известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», поддержал российского режиссера Кирилла Серебренникова.

В посте, опубликованном в твиттере, он написал, что «Гоголь-центр» — это гордость Москвы и то место, где артисты и зрители могут свободно выражать мнения, который противоречат государственному авторитаризму.

В письме Серебренникову Маккеллен добавил, что был в «Гоголь-центре» четыре года назад. «Каким бы ни был исход судебного заседания, я хотел заверить вас, что здесь, в Великобритании, и, конечно же, в других странах мира актеры в восторге от ваших работ в театре и кино», — написал он.

«Никто из нас не стоит выше закона, включая ваших обвинителей», — отметил актер. Судя по всему, письмо было написано до того, как суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве.

Вчера режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Два других фигуранта дела «Седьмой студии» — Юрий Итин и Алексей Малобродский — также получили условные сроки и штрафы. Софье Апфельбаум назначили штраф, но освободили от его уплаты. Защита Серебренникова заявила, что обжалует приговор.

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