В сети появился второй эпизод шоу «Кролики» Дэвида Линча

Режиссер Дэвид Линч выпустил второй эпизод шоу «Кролики», серии короткометражных анимационных фильмов о людях в костюмах кроликов. Одна из короткометражек ранее попала в последнюю полнометражную картину мастера — «Внутреннюю империю».
Шоу состоит из восьми эпизодов, они были сняты в 2002 году. Действие «Кроликов» происходит в некой гостиной, где главные герои — Джек, Сьюзи и Джейн — ведут пространные жутковатые беседы, казалось бы, никак между собой не связанные. Некоторые события сопровождает реакция закадровой аудитории как в ситкомах — смех или шумное приветствие персонажей, которые, однако не очень сочетаются с происходящим на экране.
Героев шоу озвучили Наоми Уоттс, Лаура Харринг и Скотт Коффи, до этого снимавшиеся в шедевре Линча «Малхолланд-драйв». Саундтрек написал композитор Анджело Бадаламенти. Первый эпизод «Кроликов» появился в сети две недели назад.
Судя по всему, Линч не скучает на карантине: он занялся изготовлением ламп, завел на ютьюбе канал David Lynch Theater и в первом же видео своеобразно рассказал о погоде в Лос-Анджелесе, а недавно дал еще одно большое интервью изданию The Hollywood Reporter и опубликовал свою раритетную короткометражку «Огонь». Кроме того, не так давно Линч запустил ютьюб-шоу «Чем сегодня занят Дэвид?», в котором рассказывает, чем же он занят (спойлер: мастерит).
Также в мае Дэвид Линч рассказал журналу «Трансцендентальная медитация» о секретах своей работы и поделился историями из жизни (журнал взял интервью у Линча неслучайно: известно, что режиссер давно практикует эту медитацию, а недавно он даже запустил бесплатный курс по ней для врачей, которые заняты борьбой с пандемией коронавируса).