В сети появился второй эпизод шоу «Кролики» Дэвида Линча

Режиссер Дэвид Линч выпустил второй эпизод шоу «Кролики», серии короткометражных анимационных фильмов о людях в костюмах кроликов. Одна из короткометражек ранее попала в последнюю полнометражную картину мастера — «Внутреннюю империю».

Шоу состоит из восьми эпизодов, они были сняты в 2002 году. Действие «Кроликов» происходит в некой гостиной, где главные герои — Джек, Сьюзи и Джейн — ведут пространные жутковатые беседы, казалось бы, никак между собой не связанные. Некоторые события сопровождает реакция закадровой аудитории как в ситкомах — смех или шумное приветствие персонажей, которые, однако не очень сочетаются с происходящим на экране.

Героев шоу озвучили Наоми Уоттс, Лаура Харринг и Скотт Коффи, до этого снимавшиеся в шедевре Линча «Малхолланд-драйв». Саундтрек написал композитор Анджело Бадаламенти. Первый эпизод «Кроликов» появился в сети две недели назад.