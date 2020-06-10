Дэвид Линч выложил на ютьюб короткометражку «Кролики»

Действие фильма происходит исключительно в одной локации — гостиной дома. Главные герои Джек, Сьюзи и Джейн в костюмах кроликов ведут странные несвязные диалоги, которые иногда сопровождаются закадровым смехом, как в ситкомах.

Дэвид Линч выложил на свой ютьюб-канал короткометражный фильм «Кролики» — первый из восьми эпизодов о повседневной жизни людей, переодетых в кроликов.

Фильм вышел в 2002 году. В нем сыграли Наоми Уоттс, Лора Харринг и Скотт Коффи — каст «Малхолланд-драйва».

Судя по всему, Линч не скучает на карантине: он занялся изготовлением ламп и слива для раковины, завел ютьюб-канал David Lynch Theater и в первом же видео своеобразно рассказал о погоде в Лос-Анджелесе, а недавно дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter и опубликовал свою раритетную короткометражку «Огонь».

Также в мае Дэвид Линч рассказал журналу «Трансцендентальная медитация» о секретах своей работы и поделился историями из жизни (журнал взял интервью у Линча неслучайно: известно, что режиссер давно практикует эту медитацию, а недавно он даже запустил бесплатный курс по ней для врачей, которые борются с пандемией коронавируса).

А недавно режиссер присоединился к протесту против расизма, который начался после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, жестоко задержанного полицией.