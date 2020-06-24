В Telegram появились видеозвонки. Пока только в бета-версии

В бета-версии 6.3 мессенджера Telegram для iOS появилась функция видеозвонков. Правда, у вызываемого пользователя тоже должна быть установлена эта версия приложения.

Для активации функции необходимо десять раз нажать на кнопку меню «Настройки», чтобы перейти в специальное дебаг-меню, в нижней части которого есть флажок «Experimental Feature» — если его включить, станут доступны экспериментальные функции мессенджера, в том числе видеозвонки.

Также в новой бета-версии появилась новая функция в «Настройках конфиденциальности» — теперь можно автоматически отправлять в архив все сообщения от пользователей не из списка контактов, а также добавления в чаты и каналы.