В Telegram появились видеозвонки. Пока только в бета-версии

В бета-версии 6.3 мессенджера Telegram для iOS появилась функция видеозвонков. Правда, у вызываемого пользователя тоже должна быть установлена эта версия приложения.
Для активации функции необходимо десять раз нажать на кнопку меню «Настройки», чтобы перейти в специальное дебаг-меню, в нижней части которого есть флажок «Experimental Feature» — если его включить, станут доступны экспериментальные функции мессенджера, в том числе видеозвонки.
Также в новой бета-версии появилась новая функция в «Настройках конфиденциальности» — теперь можно автоматически отправлять в архив все сообщения от пользователей не из списка контактов, а также добавления в чаты и каналы.
Власти начали блокировать Telegram на территории России 16 апреля 2018 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что этот процесс продлится несколько часов, однако мессенджер фактически все еще доступен для россиян даже спустя два года.
Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не приносили успеха и порой мешали работе других сервисов. Решить эту проблему должен будет автономный рунет, однако испытания продемонстрировали его невысокую эффективность в блокировке Telegram (напомним, на проект «суверенного интернета» власти планируют потратить минимум 30 млрд рублей).
Не так давно Роскомнадзор официально прекратил блокировать Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что «подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм».