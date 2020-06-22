Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем блоге о новом этапе снятия коронавирусных ограничений.

С 23 июня в городе заработают кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, библиотеки и детские сады. В обычный режим работы вернутся организации соцзащиты, начнет ходить по маршруту речной трамвайчик. Москвичи смогут вновь использовать детские и спортивные площадки.

Другие ограничения, включая масочно-перчаточный режим, сохранятся. Остается запрет на работу кинотеатров, проведение экскурсий и массовых мероприятий.

В Москве начали снимать ограничения с 9 июня — тогда в городе отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня начался второй этап снятия ограничений — заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи и библиотеки начали принимать посетителей по предварительной записи. Недавно выяснилось, что карантин не пережили более сотни магазинов и кафе, располагавшихся в центре Москвы.