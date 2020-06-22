перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Команда «Русского репортера» запускает новый интернет-проект 23:34
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова 23:03
Приговор Кириллу Серебренникову зачитают 26 июня Обновлено в 22:50
На ЗИЛе может появиться деревянная многоэтажка 22:49
Fusion Medical Animation/Unsplash Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек 22:28
Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го» 22:07
«Время все расставит на свои места»: речь Кирилла Серебренникова с прений по делу «Седьмой студии» 21:59
В Минкомсвязи прокомментировали разблокировку Telegram 21:36
Apple представила iOS 14 21:33
Умер Джоэл Шумахер — режиссер «Призрака оперы» и «Бэтмен навсегда» 21:20
ajaegers/Unsplash Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей
Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей 21:05
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве 20:32
Приговор фигурантам дела «Сети», новый клип Twenty One Pilots и другие новости дня 20:28 Дайджест
Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в конце февраля 20:11
В Москве задержали участников пикета против приговоров по делу «Сети»* 19:48
Кирилл Серебренников получил премию французских театральных критиков за лучший иностранный спектакль 19:46
Рупор Москвы/YouTube В Москве задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата
В Москве задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата 19:15
Партия «Зеленая альтернатива» предложила сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах 19:02
«Жизнь не любит»: послушайте новинку от Gruppa Skryptonite 19:00
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров ушел из компании 18:44
Отключить рекламу

Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:05

Порядка 46% жителей Москвы готовы проголосовать за поправки к Конституции на всероссийском голосовании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией Russian Field по заказу бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана.

Исследование провели при помощи интервью людей на улице — у всех респондентов должна была иметься постоянная регистрация в столице. В опросе поучаствовали 1200 человек.

Поправки в Конституцию не нашли поддержки у 43% москвичей, а 10% опрошенных затруднились ответить. При этом, сообщают авторы опроса, больше половины избирателей проголосуют за принятие поправок. Голосовать против, по оценкам, собираются 32% опрошенных — это связанно с тем, что не все противники изменений в основной закон страны придут на выборы. Всего 44% противников поправок точно явятся на голосование, а вот среди тех, кто поправки поддерживает, эта цифра больше — порядка 67%.

О готовности голосовать заявили 53% опрошенных, однако, как сообщают социологи, явка в Москве составит 30%. Как напоминают эксперты, в прошлом году, во время выборов в Мосгордуму, 43% респондентов, проживавших в Чертаново, заявили о том, что придут на выборы, — в реальности пришли 21% жителей.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уверены в достоверности выборов, а 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1: Голливудская история
Американский ремейк французской комедии с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
комедия
Добро пожаловать в Рим
Итальянская комедия о столкновении социальных слоев
электроника
«Awakenings Festival 2020»: Nina Kraviz, Amelie Lens, Maceo Plex (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
Мосгордума
Ведомости
ВЦИОМ
Центризбирком России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить