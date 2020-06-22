Голосовать за поправки к Конституции готовы меньше половины москвичей

Порядка 46% жителей Москвы готовы проголосовать за поправки к Конституции на всероссийском голосовании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией Russian Field по заказу бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана.

Исследование провели при помощи интервью людей на улице — у всех респондентов должна была иметься постоянная регистрация в столице. В опросе поучаствовали 1200 человек.

Поправки в Конституцию не нашли поддержки у 43% москвичей, а 10% опрошенных затруднились ответить. При этом, сообщают авторы опроса, больше половины избирателей проголосуют за принятие поправок. Голосовать против, по оценкам, собираются 32% опрошенных — это связанно с тем, что не все противники изменений в основной закон страны придут на выборы. Всего 44% противников поправок точно явятся на голосование, а вот среди тех, кто поправки поддерживает, эта цифра больше — порядка 67%.

О готовности голосовать заявили 53% опрошенных, однако, как сообщают социологи, явка в Москве составит 30%. Как напоминают эксперты, в прошлом году, во время выборов в Мосгордуму, 43% респондентов, проживавших в Чертаново, заявили о том, что придут на выборы, — в реальности пришли 21% жителей.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уверены в достоверности выборов, а 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.