Дверь в квартиру Петра Верзилова утром выломали, сам он перестал выходить на связь

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов перестал выходить на связь, сообщает «Медиазона». Этим утром неизвестные ломились в его квартиру.

Примерно в 7 утра Верзилов отправил коллегам сообщение: «У меня дверь ломают», после чего пропал. Прибывшие на место сотрудники редакции выяснили у соседей, что примерно десять человек действительно выламывали дверь в квартиру участника Pussy Riot. Сама дверь сломана, но заперта, изнутри ее также никто не открывает.