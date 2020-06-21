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Петра Верзилова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму

Илья Голубев
Сегодня в 15:43

Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова этим утром задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — заявил источник. Подробности и причины задержания пока не уточняются.

Также стало известно, что силовики прибыли в музей современного российского искусства АРТ4, где в том числе выставлялись работы арт-группы «Война», в которой также состоит Верзилов. Вход в здание галереи также могли выломать.

Этим утром редакция «Медиазоны» сообщила, что ее издатель Петр Верзилов перестал выходить на связь, а незадолго до этого неизвестные — как теперь выяснилось, это были сотрудники Центра «Э» — выломали дверь в его квартиру. В Москве активисты начали выходить на одиночные пикеты в поддержку Петра Верзилова.

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