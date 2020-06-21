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Константин Богомолов призвал министра культуры заняться делом «Седьмой студии»

Илья Голубев
Сегодня в 12:59

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в фейсбуке призвал министра культуры Ольгу Любимову разобраться в деле «Седьмой студии» и содействовать его прекращению.

«Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике означает признать профессиональные ошибки», — считает Богомолов.

По его мнению, если бы у следствия были «неоспоримые доказательства», судебный процесс не длился так долго. Богомолов утверждает, что возможный обвинительный приговор уже нельзя считать объективным, ведь, по его словам, «процесс был хаотичным», а всевозможные скандалы, сопровождавшие все дело с самого начала, дискредитировали его.

«Я призываю вас как нового министра, не обременённого ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации. Я не хочу произносить громких слов, кричать «позор», «свободу». Мое обращение — не о политике. А о профессионализме», — заключил Богомолов.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущие экспертизы факт растраты опровергли). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» ее результатам.

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