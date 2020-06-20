Слушатели радиостанции «Серебряный дождь» спасли ее от закрытия

Слушатели радиостанции «Серебряный дождь» за две недели собрали 13 млн рублей, необходимые для ее спасения от кризиса. Спасению также содействовали некоторые рекламодатели сообщает ТАСС со ссылкой на главу радиостанции Дмитрия Савицкого.

«Острая фаза миновала, а главное мы получили еще и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать. Это в первую очередь заслуга наших слушателей и рекламодателей, которые не бросили нас в беде», — признался Савицкий.

Из‑за пандемии коронавируса, связанного с ней кризиса и дальнейшего ухода рекламодателей, у «Серебряного дождя» начались серьезные финансовые проблемы — у радиостанции не было денег на дальнейшее существование, о чем стало известно в начале июня. Руководство «Серебряного дождя» тогда запустило сбор средств.