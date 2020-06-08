Радиостанция «Серебряный дождь» запустила сбор средств на продолжение работы

Основатель и гендиректор радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий обратился в фейсбуке к слушателям и заявил о возможном закрытии проекта из‑за финансовых сложностей. В связи с этим команда «Серебряного дождя» запустила сбор средств на продолжение деятельности.

«Мы запустили на нашем сайте возможность перечислить нам деньги и будем признательны за любую помощь», — написал Савицкий. При этом переводы радиостанция принимает только с российских карт, чтобы не оказаться в списке иноагентов.

Финансовые трудности у «Серебряного дождя» возникли на фоне коронавируса и кризиса и связанного с ними оттока рекламодателей. По словам Савицкого, для работы радиостанции необходимо 15 млн рублей в месяц, но за последний она заработала только 600 тыс. За двое суток, в течение которых открыт сбор средств, радиостанции удалось собрать свыше 8 млн рублей.