«Серебряный дождь» может закрыться из‑за убытков

Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия из‑за убытков, связанных с пандемией коронавируса и введенных для ее сдерживания ограничений. Об этом в эфире рассказал основатель радиостанции Дмитрий Савицкий.

По словам Савицкого, единственный источник дохода «Серебряного дождя» — реклама, но из‑за падения рекламного рынка во время пандемии денег она не принесла. Для работы радиостанции необходимо 15 млн рублей в месяц, но за последний заработать удалось только 600 тыс.

Не приходится рассчитывать и на помощь государства, хотя правительство и включило СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

«Со стороны все выглядит классно, но все кроется в нюансах и нужно соблюсти массу моментов, чтобы эти деньги получить», — объяснил Савицкий. Он утверждает, что в кодах классификации деятельности у радиостанции значится «оказание услуг связи», что не соответствует условиям для получения финансовой поддержки. Также в марте «Серебряному дождю» пришлось уволить 10% сотрудников, чтобы удержаться на плаву, это тоже закрывает дорогу к государственной помощи.

Есть риск закрытия радиостанции, уже была назначена возможная дата — 4 июля этого года, день 25-летия «Серебряного дождя». Но все же руководство планирует максимально сократить расходы и продержаться хотя бы до осени, для этого Савицкий согласился с предложениями слушателей запустить краудфандинг-проект. Тем не менее, если осенью рекламодатели не вернутся, радиостанцию придется полностью переформатировать только под новости и музыку.