Американская компания изменит название и упаковку мороженого «Эскимо» в знак уважения к эскимосам

Американская компания Dreyer’s Grand Ice Cream изменит название и дизайн упаковки своего мороженого «Eskimo Pie» («Эскимо») в знак уважения к коренным народам севера эскимосам, сообщает Associated Press.

«Мы хотим помочь в решении проблемы расовой дискриминации, поэтому рассматриваем это название как уничижительное. Это решение [смена названия и дизайна] — одно из многих изменений, которые наш бренд готовит, чтобы соответствовать ценностям наших клиентов», — заявила глава отдела маркетинга Dreyer’s Grand Элизабель Маркес.

Образ эскимоса на упаковке мороженого и его название придумали в 1920 году и запатентовали спустя два года Кристиан Нелсон и Рассел Стовер. После этого они продали компанию, а в 2007 году ее, в свою очередь, приобрела Dreyer’s Grand (принадлежит Nestle и R&R Ice Cream).