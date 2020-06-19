В Атланте полицейские отказались выйти на службу. Они недовольны, что их коллегу судят за убийство

В США некоторые сотрудники полицейского управления города Атланта отказываются выходить на работу под предлогом болезни — накануне в городе вспыхнули новые протесты против расизма и жестокости полицейских после убийства еще одного афроамериканца при задержании, пишет Associated Press

«Кто‑то из них зол. Кто‑то боится. Кто‑то просто не понимает, что нам делать в сложившейся ситуации. Некоторые чувствуют себя брошенными. Но мы пытаемся убедить их, что продолжим двигаться дальше и сможем пройти через все это», — заявил исполняющий обязанности главы городской полиции Родни Брайант.

Он также уточнил, что полицейским Атланты выплатили бонус в 500 долларов (почти 35 тыс. рублей), чтобы морально их поддержать.

На днях в Атланте двое белых полицейских при задержании рядом с кафе Wendy’s застрелили афроамериканца, 27-летнего Рейшарда Брукса. Брукс в нетрезвом состоянии заснул в своем автомобиле и мешал другим подъехать к кафе. Прибывшие полицейские попытались задержать его, но тот вырвал у одного из них электрошокер и попытался скрыться. Брукс выстрелил в их сторону из электрошокера, а те открыли ответный огонь. Подозреваемый погиб.

В городе началась новая волна протестов, которая переросла в беспорядки: то самое злополучное кафе Wendy’s сожгли. Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, полицейского, застрелившего Брукса, — Гарретта Рольфе — уволили, против него завели дело за убийство, его напарника перевели на административную службу.

Сегодня, 19 июня, в День освобождения от рабства, протест в Атланте продолжается — однако активисты успокоились и требуют справедливости мирными маршами и демонстрациями.