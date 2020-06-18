Mars и PepsiCo изменят логотипы брендов с изображением афроамериканцев на фоне протестов

Представитель Mars в разговоре с агентством сказал, что в компании пока не знают, каким будет новый логотип и когда он будет готов.

Компании Mars и PepsiCo изменят логотипы брендов Uncle Benʼs и Aunt Jemima, на которых изображены афроамериканцы. Такое решение принято на фоне протестов в США. Об этом пишет Reuters .

В PepsiCo, которая выпускает смесь для выпекания блинов Aunt Jemima, сказали, что новый логотип появится в четвертом квартале 2020-го. В компании уточнили, что существующий логотип основан на расистском стереотипе, который эксплуатирует образ чернокожей прислуги в доме белых людей.

Отказаться от логотипов, на которых изображены афроамериканцы, заявили также компании ConAgra Brands Inc и Cream of Wheat.

Протесты против расизма и полицейского насилия в США начались после гибели Джордж Флойд, который умер погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.