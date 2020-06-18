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В газете The Guardian опубликовали кроссворд, из ответов на который складывается важный лозунг

Анастасия Цой
Сегодня в 13:15

В газете The Guardian опубликовали кроссворд, из ответов на который складывается важный лозунг. Это заметили читатели, одна из них поделилась находкой в твиттере.

«Сообщение в сегодняшнем кроссворде The Guardian. Вы видите это?» — написала она. Подсказка: читайте самую верхнюю и самую нижнюю строчки.

© Judy Astley

Из ответов складывается фраза «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Так называется движение против расизма. Также это и лозунг, под которым в последнее время проходили протесты в США и других странах.

25 мая в Миннеаполисе после жестокого задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

В итоге президент США Дональд Трамп, который изначально неохотно комментировал причину недовольства граждан и призывал полицию жестче подавлять протесты, подписал указ о реформе полиции. В частности, он запретил использовать удушающие приемы при задержании.

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