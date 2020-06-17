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Трамп подписал указ о реформе полиции, который запретил использовать удушающие приемы при задержании

Анастасия Цой
Сегодня в 12:14

Президент Америки Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запретил использовать удушающие приемы при задержании. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использовать удушающие приемы можно будет только тогда, когда жизни полицейского угрожает опасность. Кроме этого, в указе есть еще несколько положений: во первых, в США создадут базу данных, в которой будет информация о нарушениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе о чрезмерном применении силы; во-вторых, полицейских будут обучать способам мирного разрешения конфликтов.

Трамп выразил соболезнования семья людей, погибших от действий полицейских. При этом он заявил, что большинство сотрудников полиции — храбрые и самоотверженные люди.

25 мая в Миннеаполисе после жестокого задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

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