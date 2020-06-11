«Более образованное население»: в Петербурге объяснили менее жесткие карантинные меры, чем в Москве

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что в Петербурге не ввели цифровые пропуска и другие жесткие ограничения, поскольку в городе более «ровный» и «образованный» состав населения, чем в Москве. Такую позицию чиновник высказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», его слова передает «Бумага».

«Москва раньше стартовала, где‑то на две недели. Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправданно. Не потому что мы умнее, а потому что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный», — считает Елин.

По тем же причинам в Петербурге снимают ограничения менее резко, чем в Москве, говорит вице-губернатор. Он отметил, что у населения накопилась «карантинная усталость», поэтому власти ищут любую возможность для послаблений.

В Петербурге будут снимать ограничения в три этапа, первый начнется уже 15 июня. Тогда заработают парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и другие организации сферы услуг. Подробно о том, что и когда откроется в городе, можно прочитать здесь.