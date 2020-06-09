Ограничения в Петербурге снимут в три этапа. Что и когда откроется? Отвечает Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС, когда и как будут снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Весь процесс разделят на три этапа, первый из которых намечен на ближайшие дни, а последний — на июль.

На первом этапе в Петербурге откроются библиотеки, мебельные магазины вне торговых центров, фотоателье, бани, парикмахерские и сервисы бытовых услуг (кроме салонов красоты). Горожанам разрешат тренироваться на улице, профессиональным спортсменам — в помещении. Пенсионеры смогут бесплатно ездить на электричках, а все желающие смогут вновь пользоваться каршерингом.

Второй этап намечен на конец июня, тогда возобновят навигацию по рекам и каналам, разрешат работать салонам красоты при соблюдении особых условий, стоматологическим клиникам, музеям и зоопаркам. Также откроются некоторые парки и все детские и спортивные площадки города.

На третьей стадии, последними, заработают уличные веранды кафе и фитнес-центры с бассейнами. Это произойдет уже в июле, но когда именно — губернатор пока не сообщил.

«В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе снятия ограничений, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации. <…> Действовать будем максимально осторожно, тщательно выверять каждый следующий шаг», — сказал губернатор.

В Москве ограничения уже начали снимать. Выход столицы из карантина также разделен на три стадии, последняя начнется 23 июня.