В ЦОДД одобрили идею разделить потоки машин на Садовом. В том месте, где Ефремов устроил ДТП

ЦОДД одобрил идею разделить потоки машин на Садовом кольце, рассказал замруководителя учреждения Александр Евсин в эфире радиостанции «Говорит Москва». В том месте, где произошло ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в скором времени может появиться зеленая зона.

«На мой взгляд, в данном случае это капля в море аргументов в пользу того, что должны быть разделены потоки движения на Садовом кольце. Отбойник выглядит совсем по-автомобильному, все-таки это центр города. А если там был бы организован газон с деревьями, я думаю, это украсило бы город и сделало бы, безусловно, движение более безопасным», — сказал Евсин.

По его словам, ЦОДД хотел бы, чтобы посередине Садового был организован газон с высокими бортами, на котором растут деревья или кустарники. Ранее также поступало предложение проложить на Садовом кольце трамвайные пути, однако об этой идее чиновник не упомянул.

8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце, в районе Смоленской площади. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель грузового фургона Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он позже скончался.

До 9 августа Ефремова поместили под домашний арест — ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом для целей, касающихся дела. Телефон можно использовать только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.