В США протестующие против расизма начали сносить памятники Христофору Колумбу

В США протестующие против расизма и жестокости полицейских начали сносить в некоторых городах памятники путешественнику Христофору Колумбу, который считается открывателем Северной и Южной Америки, пишет «Интерфакс».

В городе Ричмонд штата Вирджиния протестующие попытались поджечь местный памятник Колумбу, после чего с помощью веревок снесли его и утопили в озере. То же произошло в городе Сент-Пол в Миннесоте, а в Бостоне статую Колумба обезглавили.

Протестующие утверждают, что Колумб виновен в геноциде индейского населения. Подобное происходит уже далеко не в первый раз, и с точки зрения исторических источников обвинения активистов в адрес Колумба не лишены оснований — он действительно устраивал карательные походы против коренного населения открытых им островов в Карибском бассейне, на его счету десятки тысяч жертв среди индейцев.