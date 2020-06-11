В США протестующие против расизма начали сносить памятники Христофору Колумбу

В США протестующие против расизма и жестокости полицейских начали сносить в некоторых городах памятники путешественнику Христофору Колумбу, который считается открывателем Северной и Южной Америки, пишет «Интерфакс».
В городе Ричмонд штата Вирджиния протестующие попытались поджечь местный памятник Колумбу, после чего с помощью веревок снесли его и утопили в озере. То же произошло в городе Сент-Пол в Миннесоте, а в Бостоне статую Колумба обезглавили.
Протестующие утверждают, что Колумб виновен в геноциде индейского населения. Подобное происходит уже далеко не в первый раз, и с точки зрения исторических источников обвинения активистов в адрес Колумба не лишены оснований — он действительно устраивал карательные походы против коренного населения открытых им островов в Карибском бассейне, на его счету десятки тысяч жертв среди индейцев.
В США в разгаре новые протесты и беспорядки — они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие сотни городов США, во многих из которых пришлось ввести комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.