Отдых в России может подорожать до 30%

Цены на отдых на российских курортах могут вырасти на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — заявил Курносов.

Кроме того, он уточнил, что приезжих туристов в этом году практически не будет: туристический сезон в России длится с мая по сентябрь, и этот период совпал с пиком глобальной пандемии коронавируса. Даже полное открытие границ в августе не спасет ситуацию. В итоге весь туристический рынок в стране сократится на 50%, а индустрии удастся восстановиться в лучшем случае в 2022 году.

На днях стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами (включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею) с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона.