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Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон

Анастасия Цой
Сегодня в 12:05

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что губернаторам поручено до 15 июня подготовить планы открытия туристической отрасли в своих регионах. По его словам, в более 40 субъектах эпидемиологическая ситуация позволяет уже сейчас открыть отели.

Вчера СМИ писали, что с 15 июня могут восстановить авиасообщение с 15 странами.

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