ТАСС: авиасообщение с 15 странами предложат восстановить с середины июля

Росавиация в ближайшее время планирует отправить запрос в Роспотребнадзор о том, чтобы восстановить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Для бизнес-авиации могут открыть полеты «почти во все страны», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в одной из авиакомпаний.

«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — сообщил собеседник агентства. Как пишет РБК, в запросе будет предложено открыть границы с европейскими странами, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

Источники «Интерфакса» сообщают, что первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщение и с ними», — уточнил собеседник агентства.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. «Аэрофлот» после этого до 1 августа прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу.

В конце апреля владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» заявил, что, по его мнению, полеты за границу возобновятся к апрелю 2021 года.