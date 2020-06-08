Глава Роспатента: эффективную вакцину от коронавируса разработают уже в июле

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал в интервью «Российской газете» о десятках заявок на регистрацию средств защиты от коронавируса, полученных его ведомством. Ивлиев считает, что эффективная вакцина будет разработана уже в июле.

«Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет. Уже выданы по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении», — рассказал Ивлиев.

По словам главы Роспатента, только за апрель и май они получили более 90 заявок. Так как эти разработки наиболее актуальны в условиях пандемии, ведомство рассматривает их в приоритетном порядке, для этого даже привлекли наиболее сильных специалистов. Сроки рассмотрения таких заявок сокращены с 5–6 месяцев всего до двух.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже этой осенью.

За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев заражения коронавирусом, всего в стране уже 476 658 заразившихся. В мире число заразившихся уже перевалило за 7 млн.