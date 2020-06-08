В России за сутки снова выявили чуть менее 9000 случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Подмосковье — 2001 и 751 соответственно. Всего в стране уже 476 658 заразившихся. На днях во Всемирной организации здравоохранения заявили , что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией.

За сутки умерли 112 пациентов с COVID-19, с начала пандемии умер уже 5971 человек. Вылечились 3957 пациентов (за все время — 230 688).

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 7 млн человек. На первом месте — США с 1,9 млн случаев, на втором с большим отставанием Бразилия (691 тыс.), а на третьем — Россия.