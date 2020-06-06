Сергей Собянин пообещал радикально ослабить режим ограничений в Москве на следующей неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал радикально ослабить режим ограничений в столице на следующей неделе. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных COVID-19, смертей. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал он.

Собянин отметил, что принимать решение о снятии ограничений можно только через неделю после предыдущих послаблений. Это минимальный срок, за который можно оценить эпидемиологическую ситуацию.

В Москве с 1 июня открылись непродовольственные магазины, торговые центры, а также компании, оказывающие бытовые услуги (например, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам разрешили гулять, но по графику.

Ранее Собянин говорил, что большинство ограничений в городе снимут к 1 июля. При этом, по его словам, жители столицы должны будут носить маски и перчатки до появления вакцины (глава города рассчитывает, что это произойдет осенью или зимой), а вернуться к нормальной жизни смогут только через год.