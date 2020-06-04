Сергей Собянин: в Москве большинство ограничений снимут уже к 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в эфире телеканала «Россия 24» снять большую часть карантинных ограничений в столице уже к 1 июля, сообщает «Интерфакс».

Таким образом Собянин ответил на вопросы представителей столичного бизнеса, которым необходимо понимать перспективы своей дальнейшей работы. «Судя по тому, как развивается ситуация, мы выдержим этот график», — считает мэр Москвы, хотя, по его словам, многое зависит от действий жителей города и продолжения пандемии.

Ранее Сергей Собянин в интервью ТАСС заявил, что столица вернется к нормальной жизни примерно через год, а маски, возможно, придется носить до самой осени.

Сейчас в Москве идет первый этап снятия ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса. С 25 мая начали работать многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы» и каршеринг, а с 1 июня открылись непродовольственные магазины, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские, а также оказались разрешены прогулки в парках и скверах по графику. Недавно Роспотребнадзор заявил, что город готов к первому и второму этапам снятия ограничений.

За прошедшие сутки в России выявили 8831 случай заражения коронавирусом, из них 1842 и 736 в Москве и Подмосковье. Всего в стране уже 441 108 заразившихся, в столице — 189 214.