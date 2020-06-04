«Думаю, через год»: Сергей Собянин объяснил, когда и как Москва вернется к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, а носить маски, возможно, придется до осени. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках, во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — заявил Собянин.

Сейчас в Москве идет первый этап снятия ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса. С 25 мая начали работать многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы» и каршеринг, а с 1 июня открылись непродовольственные магазины, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские, а также оказались разрешены прогулки в парках и скверах по графику. Недавно Роспотребнадзор заявил, что город готов к первому и второму этапам снятия ограничений.

За прошедшие сутки в России выявили 8831 случай заражения коронавирусом, из них 1842 и 736 в Москве и Подмосковье. Всего в стране уже 441 108 заразившихся, в столице — 189 214.