Модельер Денис Симачев на фоне протестов в Америке опубликовал расистский мем

Он запостил картинку с надписью «Я/мы негры» и еще одну, на которой темнокожий человек сидит на улице с ножом, вверху написано: «Парень терпеливо ждет свои кроссовки:)».

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: большинство не оценили юмор модельера («Жесть! От публичной личности такие посты. Я не знаю, почему здесь нет еще тысячи гневных комментариев, но это печально»), впрочем, нашлись и те, кому пост показался смешным («Наконец кто‑то вменяемый и не трусливый из публичных людей»).

Протесты в США начались после того, как при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Сотрудников правоохранительных органов, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в беспорядки, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.