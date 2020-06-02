Президент США Дональд Трамп призвал региональные власти жестко подавлять протесты, охватившие страну, сообщает Associated Press.

«Большинство из вас слабы. Это как война. И мы закончим ее быстро. Будьте жестче <…> Вы должны доминировать. Если вы не доминируете — то зря тратите время <…> Вы арестуете этих людей, и вы будете судить их. И если они получат пять или десять лет [заключения] — они примут эти пять или десять лет. Я же говорю — победители доминируют», — заявил Трамп.

По данным издания The New York Times, на своем онлайн-совещании с губернаторами штатов Трамп назвал протестующих «террористами» и потребовал задействовать силы Национальной гвардии для подавления протестов. Во время речи президента охрана Белого дома с помощью слезоточивого газа расчистила ему путь до президентской церкви. Там его поведение осудили и назвали противоречащим идеям Иисуса Христа.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.

Поведение президента критикуют активисты и эксперты. По их мнению, когда начались мирные протесты, он не пытался усмирить толпу и объединить людей, а вместо этого принялся «играть в политику» и «болтать о грядущих выборах», а также требовать применить силу против протестующих. При этом губернаторы предупредили его, что подобная риторика может только разозлить толпу.